Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Fhomes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Fhomes Việt Nam
- Hà Nội:
- CC Bắc Hà, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Cập nhật nhu cầu của khách hàng và các xu hướng (trending) mới nhất áp dụng vào việc xây dựng nội dung, lên ý tưởng, kịch bản cho hình ảnh, video nội dung cho các sản phẩm trên các kênh bán hàng của Công ty.
Định hướng, lên kế hoạch và quản trị nội dung trên các nền tảng Google, Facebook, Tiktok, Instagram...
Hỗ trợ trong quá trình quay dựng chụp. Thiết kế ảnh và dựng video quảng cáo.
Tìm kiếm và làm việc với KOL, đề xuất ý tưởng kịch bản cho KOL.
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng phân tích và nắm bắt thị hiếu, hành vi khách hàng để tạo nội dung thu hút. Có kiến thức nền tảng về marketing, xây dựng nội dung, truyền thông thương hiệu. Có tư duy logic, óc sáng tạo.
Đã có kinh nghiệm trong việc quản trị nội dung social; sản xuất hình ảnh, video cho sản phẩm bán hàng trên facebook hoặc tiktok , sàn TMĐT.
Tư duy tốt về hình ảnh, video (Biết sử dụng Capcut và Canvas là một điểm cộng)
Quay phim/chụp ảnh tốt bằng điện thoại
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Fhomes Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 1 tháng (Linh hoạt thời gian thử việc dựa theo năng lực)
Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi khác theo chính sách của Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Fhomes Việt Nam
