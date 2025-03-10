Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Fhomes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CC Bắc Hà, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Cập nhật nhu cầu của khách hàng và các xu hướng (trending) mới nhất áp dụng vào việc xây dựng nội dung, lên ý tưởng, kịch bản cho hình ảnh, video nội dung cho các sản phẩm trên các kênh bán hàng của Công ty.

Định hướng, lên kế hoạch và quản trị nội dung trên các nền tảng Google, Facebook, Tiktok, Instagram...

Hỗ trợ trong quá trình quay dựng chụp. Thiết kế ảnh và dựng video quảng cáo.

Tìm kiếm và làm việc với KOL, đề xuất ý tưởng kịch bản cho KOL.

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm. Có kiến thức và hiểu biết về Content Marketing (kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang là một lợi thế)

Khả năng phân tích và nắm bắt thị hiếu, hành vi khách hàng để tạo nội dung thu hút. Có kiến thức nền tảng về marketing, xây dựng nội dung, truyền thông thương hiệu. Có tư duy logic, óc sáng tạo.

Đã có kinh nghiệm trong việc quản trị nội dung social; sản xuất hình ảnh, video cho sản phẩm bán hàng trên facebook hoặc tiktok , sàn TMĐT.

Tư duy tốt về hình ảnh, video (Biết sử dụng Capcut và Canvas là một điểm cộng)

Quay phim/chụp ảnh tốt bằng điện thoại

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Fhomes Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr-12tr/tháng (thu nhập tăng theo năng lực)

Thời gian thử việc 1 tháng (Linh hoạt thời gian thử việc dựa theo năng lực)

Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi khác theo chính sách của Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Fhomes Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin