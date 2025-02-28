Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH-SX-TM-DV Nhật Minh Bakery làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH-SX-TM-DV Nhật Minh Bakery
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Chung Cư Opal Riverside, đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Chuyên xử lý (thiết kế hình ảnh/ chăm sóc KH/ xử lý đơn hàng)
Chạy doanh số (lập báo cáo/ phân tích/)
Tạo sự kiện web
Live stream bán hàng
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về các nền tảng TMĐT
Tối ưu nội dung, hình ảnh sản phẩm, chạy chương trình khuyến mãi, đồng thời xử lý khiếu nại & nâng cao trải nghiệm khách hàng
Tại Công ty TNHH-SX-TM-DV Nhật Minh Bakery Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng, tham gia bảo hiểm đầy đủ khi kết thúc thời gian thử việc
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH-SX-TM-DV Nhật Minh Bakery
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
