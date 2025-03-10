Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Ocean KOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Ocean KOL
- Hồ Chí Minh:
- Inspired Hub, 122 Đường B2, Khu Đô Thị Sala, thành phố thủ đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác với KOL/KOC phù hợp với yêu cầu của khách hàng
Nghiên cứu, tìm kiếm và lựa chọn KOL/KOC tiềm năng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Zalo...).
Quản lý và theo dõi hiệu quả hoạt động của KOL/KOC, bao gồm việc đo lường chỉ số tương tác, phạm vi tiếp cận và chuyển đổi.
Thường xuyên cập nhật xu hướng và kiến thức về marketing trên mạng xã hội.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với KOL/KOC.
Quản lý ngân sách dành cho hoạt động hợp tác với KOL/KOC.
Giao việc cho team member
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết sâu rộng về marketing trên mạng xã hội và các nền tảng khác nhau.
Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.
Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực, kỹ tính, trung thực
Thành thạo các công cụ hỗ trợ marketing online.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Tại Công ty TNHH Ocean KOL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.
Có cơ hội thăng tiến trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ocean KOL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
