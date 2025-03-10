Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Ocean KOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Inspired Hub, 122 Đường B2, Khu Đô Thị Sala, thành phố thủ đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác với KOL/KOC phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Nghiên cứu, tìm kiếm và lựa chọn KOL/KOC tiềm năng trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Zalo...).

Quản lý và theo dõi hiệu quả hoạt động của KOL/KOC, bao gồm việc đo lường chỉ số tương tác, phạm vi tiếp cận và chuyển đổi.

Thường xuyên cập nhật xu hướng và kiến thức về marketing trên mạng xã hội.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với KOL/KOC.

Quản lý ngân sách dành cho hoạt động hợp tác với KOL/KOC.

Giao việc cho team member

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí influencer marketing, có kinh nghiệm làm việc với KOL, khách hàng, quản lý con người

Hiểu biết sâu rộng về marketing trên mạng xã hội và các nền tảng khác nhau.

Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực, kỹ tính, trung thực

Thành thạo các công cụ hỗ trợ marketing online.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty TNHH Ocean KOL Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc Hybird

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ocean KOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin