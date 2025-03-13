Tuyển Digital Marketing VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược, chiến dịch Marketing cho sản phẩm, các chương trình truyền thông, khuyến mãi theo định hướng công ty

Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing ( Online Advertising, Social Media,...)

Sáng tạo nội dung, viết các bài quảng cáo, bài PR, để quảng cáo sản phẩm, thương hiệu của công ty.

Phối hợp với các bộ phận, xây dựng và triển khai các chương trình Khuyến mại, phối hợp với bộ phận bán hàng để nắm được tình hình doanh thu, hiệu quả từ các chiến dịch Marketing nhằm có sự điều chỉnh kịp thời.

Xây dựng kịch bản. trực tiếp tham gia sản xuất nội dung video ngắn. bắt trend trên: Facebook, Tiktok, Youtube

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành Marketing, hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Có khả năng sáng tạo, edit hình ảnh.

Kỹ năng sử dụng máy tính: sử dung thành thao Word, Excel, PowerPoint, Email, FB, Google Ads, Keywords...

Kỹ năng tốt về báo cáo và phân tích viết content.

Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, nhạy bén và có khả năng tương tác với toàn nhân viên.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Thời gian làm việc:

Thứ 2- Thứ 7: 7h30 - 16h30

Được kí HĐLĐ và tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo quy định.

Được hưởng các kỳ du lịch trong năm, thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc….

Môi trường năng động, thoải mái, đem đến nhiều cơ hội học tập và phát triển.

Được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyên chuyên môn, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin