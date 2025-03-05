Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Minh Đức Live làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - PH04 tầng 42 Tòa B Vinaconex 2 - Nghiêm Xuân Yêm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Viết content đa kênh: Sáng tạo, phát triển nội dung chất lượng cho các chiến dịch marketing trên website, mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok,Zalo...) Viết bài blog, bài PR, nội dung email marketing,

Lên kịch bản video: Lên kịch bản và đồng diễn viên video tiktok (diễn phụ)

Thiết kế hình ảnh: Sáng tạo nội dung hình ảnh các bài đăng hàng ngày trên Facebook

Dựng video: Có kỹ năng dựng video là một lợi thế (Không bắt buộc)

Theo dõi xu hướng thị trường: tìm kiếm chủ đề phù hợp với khách hàng mục tiêu.

Quản lý và tối ưu nội dung: cho SEO, nâng cao thứ hạng tìm kiếm của website.

Teamwork: Phối hợp với đội thiết kế và quảng cáo để đảm bảo nội dung phù hợp với hình ảnh và thông điệp của thương hiệu.

Quản lý các kênh truyền thông: Theo dõi và cập nhật thường xuyên các nền tảng như website, fanpage, và các mạng xã hội khác nhằm đảm bảo tính nhất quán về nội dung và hình ảnh.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm content tối thiểu 2 năm

Khả năng viết lách sáng tạo, có tư duy chiến lược và hiểu biết sâu về marketing nội dung.

Ưu tiên có kinh nghiệm tối ưu nội dung cho SEO.

Ưu tiên có kinh nghiệm content về ngành hàng mỹ phẩm, thời trang

B. Kỹ năng chuyên môn

Thành thạo tin học văn phòng (excel, word, sheet, hàm cơ bản,...)

Biết về các công cụ hỗ trợ việc viết nội dung và tối ưu SEO.

C. Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm

Kỹ tìm kiếm, tự học hỏi.

D. Tính cách

Thẳng thắn, trung thực, chính trực

Vui vẻ, hoà đồng, biết chia sẻ

Tại Công ty cổ phần Minh Đức Live Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000đ - 15.000.000 + %DS (Deal khi phỏng vấn, thử việc hưởng 85% lương)

Thưởng: lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng thi đua...

Xét thăng tiến, tăng lương 1 lần/năm

Cấp trên thân thiện, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành giúp nâng cao năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, rõ ràng.

Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Nghỉ phép: 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Minh Đức Live

