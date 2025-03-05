Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Minh Đức Live làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Minh Đức Live
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty cổ phần Minh Đức Live

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Minh Đức Live

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- PH04 tầng 42 Tòa B Vinaconex 2

- Nghiêm Xuân Yêm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Viết content đa kênh: Sáng tạo, phát triển nội dung chất lượng cho các chiến dịch marketing trên website, mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok,Zalo...) Viết bài blog, bài PR, nội dung email marketing,
Lên kịch bản video: Lên kịch bản và đồng diễn viên video tiktok (diễn phụ)
Thiết kế hình ảnh: Sáng tạo nội dung hình ảnh các bài đăng hàng ngày trên Facebook
Dựng video: Có kỹ năng dựng video là một lợi thế (Không bắt buộc)
Theo dõi xu hướng thị trường: tìm kiếm chủ đề phù hợp với khách hàng mục tiêu.
Quản lý và tối ưu nội dung: cho SEO, nâng cao thứ hạng tìm kiếm của website.
Teamwork: Phối hợp với đội thiết kế và quảng cáo để đảm bảo nội dung phù hợp với hình ảnh và thông điệp của thương hiệu.
Quản lý các kênh truyền thông: Theo dõi và cập nhật thường xuyên các nền tảng như website, fanpage, và các mạng xã hội khác nhằm đảm bảo tính nhất quán về nội dung và hình ảnh.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm làm content tối thiểu 2 năm
Khả năng viết lách sáng tạo, có tư duy chiến lược và hiểu biết sâu về marketing nội dung.
Ưu tiên có kinh nghiệm tối ưu nội dung cho SEO.
Ưu tiên có kinh nghiệm content về ngành hàng mỹ phẩm, thời trang
B. Kỹ năng chuyên môn
Thành thạo tin học văn phòng (excel, word, sheet, hàm cơ bản,...)
Biết về các công cụ hỗ trợ việc viết nội dung và tối ưu SEO.
C. Kỹ năng mềm
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm
Kỹ tìm kiếm, tự học hỏi.
D. Tính cách
Thẳng thắn, trung thực, chính trực
Vui vẻ, hoà đồng, biết chia sẻ

Tại Công ty cổ phần Minh Đức Live Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000đ - 15.000.000 + %DS (Deal khi phỏng vấn, thử việc hưởng 85% lương)
Thưởng: lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng thi đua...
Xét thăng tiến, tăng lương 1 lần/năm
Cấp trên thân thiện, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành giúp nâng cao năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, rõ ràng.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Nghỉ phép: 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Minh Đức Live

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Minh Đức Live

Công ty cổ phần Minh Đức Live

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

