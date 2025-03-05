Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Triển khai, quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Facebook ads, Google ads Youtube ads, Tiktok ads...

- Lên ý tưởng và xây dựng nội dung quảng cáo phù hợp với từng kênh.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và đưa ra đề xuất cải tiến.

- Nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa ngân sách và hiệu quả quảng cáo.

- Sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, Capcut để tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn, thu hút khách hàng.

- Chỉnh sửa hình ảnh, video cho các chiến dịch quảng cáo.

- Thực hiện các công việc liên quan khác khi quản lý giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Có kiến thức tổng quan về Facebook, Fanpage, Group và Facebook Ads;

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm chạy Facebook Ads (1 số nền tảng khác) và có kinh nghiệm làm quản trị Fanpage, viết content, các bạn sinh viên theo học Marketing;

Quản lý công việc và kế hoạch tốt, tuân thủ deadlines, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao; cẩn thận, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc được giao; nhiệt tình, linh hoạt, chủ động trong công việc

Nắm chắc các công cụ đo lường và tối ưu quảng cáo.

Tư duy sáng tạo, nhạy bén với các quảng cáo xu hướng mới.

Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết trong công việc.

Không yêu cầu độ tuổi, giới tính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Theo thỏa thuận năng lực. Từ 10 - 15 triệu

Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);

Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin