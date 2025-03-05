Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
- Hà Nội:
- Tòa nhà Leika
- Số 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing, xây dựng chiến lược Marketing cho cửa hàng, thương hiệu và các chương trình truyền thông theo định hướng của công ty.
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm của Công ty
Lập kế hoạch, điều phối phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Online.
Triển khai chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO, SEM, Email Marketing, Social Netwwork, …) thực hiện và đánh giá kết quả
Phát triển quảng cáo mới trên nền tảng digital
Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, hành vi khách hàng.
Thực hiện các công việc được giao khác của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về SEO là một lợi thế
Tư duy logic, giải quyết vấn đề, sáng tạo nhạy bén với thị trường
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 500.000đ/tháng, công tác phí.
Company meeting hàng tháng, Company trip, YEP...
Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
