Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Leika - Số 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing, xây dựng chiến lược Marketing cho cửa hàng, thương hiệu và các chương trình truyền thông theo định hướng của công ty.

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm của Công ty

Lập kế hoạch, điều phối phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Online.

Triển khai chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO, SEM, Email Marketing, Social Netwwork, …) thực hiện và đánh giá kết quả

Phát triển quảng cáo mới trên nền tảng digital

Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, hành vi khách hàng.

Thực hiện các công việc được giao khác của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị thương hiệu, …

Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Có kiến thức về SEO là một lợi thế

Tư duy logic, giải quyết vấn đề, sáng tạo nhạy bén với thị trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng

Phụ cấp ăn trưa 500.000đ/tháng, công tác phí.

Company meeting hàng tháng, Company trip, YEP...

Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin