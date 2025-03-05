Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 4 Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch nội dungvà quản lýnội theo chiến lược/ kế hoạch đã được phê duyệt.(bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)
Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,...).
Xây dựng câu chuyện thương hiệu và các hoạt động quảng bá, lan toả câu chuyện truyền thông.
Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu.
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc (có khả năng thuyết trình, làm MC ).
Hình thức thân thiện, dễ mến, yêu thích các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể.
Năng động, sáng tạo, nhiều ý tưởng.
Kinh nghiệm: Có ít nhất3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
Phần mềm: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), các phần mềm thiết kế dàn trang, phần mềm xử lý ảnh, video đơn giản.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Upto 20 triệu
Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty (Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết; Phép năm, chế độ Công đoàn đầy đủ...).
BHXH theo quy định của Luật lao động;
Nghỉ lễ tết theo quy định;
Được tham gia các khóa học đào tạo;
Team building, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, sô 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân , Hà Nội , Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

