Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Trần Hữu Dực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lên ý tưởng nội dung quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook, quảng cáo

- Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

- Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.

- Tham gia và đóng góp sáng tạo các ý tưởng nội dung để mở rộng các kênh truyền thông

- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20-35

- Ưu tiên có kinh nghiệm content trên Tiktok

- Có khả năng bắt trend với các xu hướng

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Part time: 5tr + thưởng ( tổng thu nhập 8-10 triệu/tháng)

- Được thưởng tháng lương thứ 13, các dịp lễ tết

- Được đào tạo kiến thức chuyên môn, học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

