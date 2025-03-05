Tuyển Digital Marketing Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tràng Tiền,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội:

Lên ý tưởng và viết bài cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, v.v.).

Tạo các nội dung đa phương tiện (hình ảnh, video ngắn) để tăng tương tác và xây dựng cộng đồng.

Theo dõi và cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội để điều chỉnh nội dung kịp thời.

Quản lý và phát triển nội dung media:

Hỗ trợ xây dựng và triển khai nội dung quảng cáo cho các chiến dịch paid media.

Phối hợp với đội ngũ media để tạo ra các nội dung như banner, video quảng cáo và bài đăng quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads, Google Ads.

Theo dõi hiệu quả nội dung media qua các chỉ số như click-through rate (CTR), tỷ lệ chuyển đổi.

Tham gia phát triển ý tưởng sáng tạo:

Đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông và nội dung quảng cáo.

Hợp tác với các bộ phận marketing để đảm bảo thông điệp thương hiệu nhất quán trên các kênh truyền thông.

Theo dõi hiệu quả và điều chỉnh nội dung:

Sử dụng các công cụ phân tích mạng xã hội (Facebook Insights, Instagram Analytics, v.v.) để theo dõi hiệu suất nội dung và điều chỉnh chiến lược dựa trên số liệu.

Hỗ trợ báo cáo hiệu quả nội dung định kỳ và đề xuất cải thiện.

Làm việc với các nhóm liên quan:

Hợp tác với các phòng ban (thiết kế, media) để đảm bảo chất lượng nội dung và đồng bộ hóa chiến lược.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, Social Media hoặc vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội lớn.

Kỹ năng viết sáng tạo và tạo nội dung thu hút trên mạng xã hội.

Am hiểu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Có kỹ năng cơ bản về thiết kế hình ảnh và chỉnh sửa video là một lợi thế.

Hiểu biết về content marketing và cách thức quảng cáo qua Facebook Ads và Google Ads.

Kỹ năng phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả nội dung thông qua các công cụ mạng xã hội.

Sáng tạo, có tinh thần học hỏi và nhạy bén với xu hướng mới.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, có khả năng quản lý thời gian và hoàn thành công việc đúng hạn.

Tại Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường nắm bắt những công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới;

Môi trường làm việc văn minh, hiện đại, trân trọng đóng góp và chia sẻ lợi ích;

Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.

Phụ cấp hỗ trợ sử dụng Laptop cá nhân, ăn trưa, khác (Nếu có);

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13...);

Các hoạt động teamwork, teambuiding...xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII

