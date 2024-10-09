Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tàng 2, Tòa B, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web và di động sử dụng Angular hoặc ReactJS hoặc React Native. Tham gia vào quá trình thiết kế và phân tích yêu cầu kỹ thuật. Tích hợp giao diện người dùng với RESTful APIs. Đảm bảo mã nguồn được viết sạch sẽ, có thể bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình. Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính tương thích trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau. Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Phát triển và duy trì các ứng dụng web và di động sử dụng Angular hoặc ReactJS hoặc React Native.

Tham gia vào quá trình thiết kế và phân tích yêu cầu kỹ thuật.

Tích hợp giao diện người dùng với RESTful APIs.

Đảm bảo mã nguồn được viết sạch sẽ, có thể bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình.

Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính tương thích trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau.

Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác am hiểu về Lập trình; Có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm; Front-end:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác am hiểu về Lập trình;

Có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm;

Front-end:

Front-end

Có kinh nghiệm lập trình Web Front-end sử dụng Angular/ReactJS/VueJS. sử dụng thành thạo Typescript, ES6, CSS3, HTML5, Node.js, NPM Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful APIs, Kiến thức về UI/UX, Hiểu biết về Responsive Design và các kĩ thuật tối ưu hóa giao diện, Đã từng dùng các liberary Ui như Boostrap, Antd design, Material, Argon, Jquery...vv Làm quen với Redux, React Hook Form, NextJS, Thư viện thử nghiệm React

Có kinh nghiệm lập trình Web Front-end sử dụng Angular/ReactJS/VueJS. sử dụng thành thạo Typescript, ES6, CSS3, HTML5, Node.js, NPM

Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful APIs,

Kiến thức về UI/UX, Hiểu biết về Responsive Design và các kĩ thuật tối ưu hóa giao diện,

Đã từng dùng các liberary Ui như Boostrap, Antd design, Material, Argon, Jquery...vv

Làm quen với Redux, React Hook Form, NextJS, Thư viện thử nghiệm React

Có kinh nghiệm với các công cụ build hiện đại (Docker, CI/CD,...). Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git. Database: SQL Server, Oracle, PostgreSQL; Có khả năng research tài liệu và đọc tài liệu. Có kinh nghiệm về sản phẩm là một lợi thế; Có khả năng phân tích, sáng tạo, chịu được áp lực công việc; có tinh thần học hỏi, hợp tác trong công việc; Làm việc ổn định tại Hà Nội.

Có kinh nghiệm với các công cụ build hiện đại (Docker, CI/CD,...).

Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git.

Database: SQL Server, Oracle, PostgreSQL;

Có khả năng research tài liệu và đọc tài liệu.

Có kinh nghiệm về sản phẩm là một lợi thế;

Có khả năng phân tích, sáng tạo, chịu được áp lực công việc; có tinh thần học hỏi, hợp tác trong công việc;

Làm việc ổn định tại Hà Nội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm từ 10 triệu đến 25 triệu. Xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc trước hạn theo tình hình đánh giá; Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước; các chính sách phúc lợi của Công ty: Phép năm; Lương thưởng; Quà tết, thưởng lễ; Du lịch... Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, hòa đồng, phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo của nhân viên; Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc; Được trau dồi kỹ năng về nghiệp vụ và kỹ năng mềm; Được tham gia, đóng góp vào các dự án phát triển có quy mô lớn, lâu dài; Thưởng theo thành tích làm việc.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm từ 10 triệu đến 25 triệu. Xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc trước hạn theo tình hình đánh giá;

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước; các chính sách phúc lợi của Công ty: Phép năm; Lương thưởng; Quà tết, thưởng lễ; Du lịch...

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, hòa đồng, phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo của nhân viên;

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc;

Được trau dồi kỹ năng về nghiệp vụ và kỹ năng mềm;

Được tham gia, đóng góp vào các dự án phát triển có quy mô lớn, lâu dài;

Thưởng theo thành tích làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin