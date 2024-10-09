Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tàng 2, Tòa B, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web và di động sử dụng Angular hoặc ReactJS hoặc React Native. Tham gia vào quá trình thiết kế và phân tích yêu cầu kỹ thuật. Tích hợp giao diện người dùng với RESTful APIs. Đảm bảo mã nguồn được viết sạch sẽ, có thể bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình. Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính tương thích trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau. Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.
Phát triển và duy trì các ứng dụng web và di động sử dụng Angular hoặc ReactJS hoặc React Native.
Tham gia vào quá trình thiết kế và phân tích yêu cầu kỹ thuật.
Tích hợp giao diện người dùng với RESTful APIs.
Đảm bảo mã nguồn được viết sạch sẽ, có thể bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình.
Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính tương thích trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau.
Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác am hiểu về Lập trình; Có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm; Front-end:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác am hiểu về Lập trình;
Có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm;
Front-end:
Front-end
Có kinh nghiệm lập trình Web Front-end sử dụng Angular/ReactJS/VueJS. sử dụng thành thạo Typescript, ES6, CSS3, HTML5, Node.js, NPM Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful APIs, Kiến thức về UI/UX, Hiểu biết về Responsive Design và các kĩ thuật tối ưu hóa giao diện, Đã từng dùng các liberary Ui như Boostrap, Antd design, Material, Argon, Jquery...vv Làm quen với Redux, React Hook Form, NextJS, Thư viện thử nghiệm React
Có kinh nghiệm lập trình Web Front-end sử dụng Angular/ReactJS/VueJS. sử dụng thành thạo Typescript, ES6, CSS3, HTML5, Node.js, NPM
Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful APIs,
Kiến thức về UI/UX, Hiểu biết về Responsive Design và các kĩ thuật tối ưu hóa giao diện,
Đã từng dùng các liberary Ui như Boostrap, Antd design, Material, Argon, Jquery...vv
Làm quen với Redux, React Hook Form, NextJS, Thư viện thử nghiệm React
Có kinh nghiệm với các công cụ build hiện đại (Docker, CI/CD,...). Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git. Database: SQL Server, Oracle, PostgreSQL; Có khả năng research tài liệu và đọc tài liệu. Có kinh nghiệm về sản phẩm là một lợi thế; Có khả năng phân tích, sáng tạo, chịu được áp lực công việc; có tinh thần học hỏi, hợp tác trong công việc; Làm việc ổn định tại Hà Nội.
Có kinh nghiệm với các công cụ build hiện đại (Docker, CI/CD,...).
Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git.
Database: SQL Server, Oracle, PostgreSQL;
Có khả năng research tài liệu và đọc tài liệu.
Có kinh nghiệm về sản phẩm là một lợi thế;
Có khả năng phân tích, sáng tạo, chịu được áp lực công việc; có tinh thần học hỏi, hợp tác trong công việc;
Làm việc ổn định tại Hà Nội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm từ 10 triệu đến 25 triệu. Xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc trước hạn theo tình hình đánh giá; Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước; các chính sách phúc lợi của Công ty: Phép năm; Lương thưởng; Quà tết, thưởng lễ; Du lịch... Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, hòa đồng, phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo của nhân viên; Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc; Được trau dồi kỹ năng về nghiệp vụ và kỹ năng mềm; Được tham gia, đóng góp vào các dự án phát triển có quy mô lớn, lâu dài; Thưởng theo thành tích làm việc.
Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm từ 10 triệu đến 25 triệu. Xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc trước hạn theo tình hình đánh giá;
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước; các chính sách phúc lợi của Công ty: Phép năm; Lương thưởng; Quà tết, thưởng lễ; Du lịch...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, hòa đồng, phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo của nhân viên;
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc;
Được trau dồi kỹ năng về nghiệp vụ và kỹ năng mềm;
Được tham gia, đóng góp vào các dự án phát triển có quy mô lớn, lâu dài;
Thưởng theo thành tích làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa B, Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-front-end-developer-thu-nhap-10-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208164
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 104 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 104 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
2 - 5.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Chế Biến Lâm Sản Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Chế Biến Lâm Sản Thăng Long
14 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều dưỡng Nha Khoa Trang Dung làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Nha Khoa Trang Dung
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH JAPAN GREEN VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Cổ Phần dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Cổ Phần dược phẩm Sakura
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu Công ty TNHH Zei Group
8 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VTI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Công nghiệp Cene Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghiệp Cene Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật Á Châu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm