Tuyển Giám Sát Chất Lượng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ĐT 743, Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo nhóm khách hàng đã phân định:

Soạn thảo, cập nhật và phân phối các tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm khi có sản phẩm mới. Tạo mới, cập nhật và ban hành tem cho sản xuất khi có sản phẩm mới. Tạo mới và cập nhật liên tục bảng quản lý chất lượng công đoạn (Control plan). Theo dõi thử khuôn cho các sản phẩm được ép nhựa tại công ty. Giám sát quá trình kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, công đoạn và kiểm soát đầu ra. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát chất lượng. Theo dõi mẫu ký duyệt trước khi chạy lô hàng sản xuất. Soạn thảo, cập nhật và phân phối các tài liệu kiểm soát chất lượng sản phẩm (hướng dẫn kiểm tra ngoại quan, hướng dẫn kiểm tra kích thước, các danh mục kiểm soát). Kiểm soát báo cáo công đoạn, báo cáo đầu ra, báo cáo than phiền của khách hàng. Cập nhật thông tin và phát hành báo cáo 8D cho cho bộ phận liên quan. Theo dõi 3 lô cho các sản phẩm bị than phiền được ban hành báo cáo 8D. Thực hiện việc đo độ sáng các khu bàn kiểm hàng (Phiếu kiểm tra). Tuân thủ thực hiện tốt về an toàn lao động và PCCC trong hoạt động đảm trách. Tuân thủ thực hiện tốt về 5S, tiết kiệm và các nội quy khác của công ty trong hoạt động đảm trách. Tuân thủ thực hiện tốt các thủ tục của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động đảm trách. Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan để xử lý các sự cố phát sinh. Chịu trách nhiệm liên đới khi nhân viên cấp dưới vi phạm lỗi. Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.

Quyền hạn:

- Khi trưởng bộ phân vắng thì phải thay mặt tham gia các cuộc họp khi cần phổ biến tiêu chuẩn các sản phẩm mới và khi có vấn đề về chất lượng.

- Thay mặt quản lý giải quyết các công việc thuộc bộ phận QC.

- Điều động nhân sự thuộc nhóm mình quản lý, đánh giá nhân sự định kỳ.

- Yêu cầu các bộ phận, cá nhân liên quan xử lý các sự cố phát sinh.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc quyền quản lý.

- Đề xuất với cấp trên các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả. Kỹ năng quản lý nhóm, phân công công việc và theo dõi tiến độ. Khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng sản phẩm. Có kiến thức về các phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Thưởng Lương tháng 13 Cơm tại căn tin công ty Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin