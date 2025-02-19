Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20 - Đường D9 - Phường Long Bình - TP Thủ Đức, Quận 9, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Hướng dẫn các idol TikTok thực hiện các điệu nhảy thịnh hành, phù hợp với xu hướng và thị hiếu người xem.

Thiết kế các bài nhảy sáng tạo, ngắn gọn, dễ học, giúp idol TikTok dễ dàng thu hút và tăng tương tác.

Đảm bảo các bài nhảy có độ khó phù hợp, nhấn mạnh phong cách cá nhân của từng idol.

Tạo môi trường học tập thân thiện, vui vẻ, khuyến khích idol phát huy phong cách riêng và sự tự tin trước ống kính.

Hỗ trợ idol quay video, tư vấn các góc quay đẹp để đạt hiệu quả tối đa cho từng video.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc biên đạo các bài nhảy ngắn cho TikTok hoặc các nền tảng video ngắn khác là 1 lợi thế.

Am hiểu xu hướng nhảy và âm nhạc trên TikTok, thường xuyên cập nhật các bài nhảy mới.

Kỹ năng biên đạo sáng tạo, có thể tạo ra các động tác đơn giản nhưng nổi bật.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, truyền cảm hứng, đặc biệt với các bạn trẻ muốn trở thành idol.

Linh hoạt về thời gian và có khả năng làm việc trong môi trường năng động.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 tháng + Phụ cấp.

Lương cơ bản

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, có cơ hội phát triển trong lĩnh vưc giải trí

Được hỗ trợ thiết bị và không gian quay video, thuận tiện cho việc giảng dạy và luyện tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN

