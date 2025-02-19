Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20

- Đường D9

- Phường Long Bình

- TP Thủ Đức, Quận 9, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Hướng dẫn các idol TikTok thực hiện các điệu nhảy thịnh hành, phù hợp với xu hướng và thị hiếu người xem.
Thiết kế các bài nhảy sáng tạo, ngắn gọn, dễ học, giúp idol TikTok dễ dàng thu hút và tăng tương tác.
Đảm bảo các bài nhảy có độ khó phù hợp, nhấn mạnh phong cách cá nhân của từng idol.
Tạo môi trường học tập thân thiện, vui vẻ, khuyến khích idol phát huy phong cách riêng và sự tự tin trước ống kính.
Hỗ trợ idol quay video, tư vấn các góc quay đẹp để đạt hiệu quả tối đa cho từng video.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc biên đạo các bài nhảy ngắn cho TikTok hoặc các nền tảng video ngắn khác là 1 lợi thế.
Am hiểu xu hướng nhảy và âm nhạc trên TikTok, thường xuyên cập nhật các bài nhảy mới.
Kỹ năng biên đạo sáng tạo, có thể tạo ra các động tác đơn giản nhưng nổi bật.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, truyền cảm hứng, đặc biệt với các bạn trẻ muốn trở thành idol.
Linh hoạt về thời gian và có khả năng làm việc trong môi trường năng động.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 tháng + Phụ cấp.
Lương cơ bản
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.
Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, có cơ hội phát triển trong lĩnh vưc giải trí
Được hỗ trợ thiết bị và không gian quay video, thuận tiện cho việc giảng dạy và luyện tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TÂN TIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận 2, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

