Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục Maya làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG VIỆC

- Giảng dạy Tiếng Anh theo giáo trình Mc Graw Hill - Common Core Hoa Kỳ.

- Tổ chức và tham gia trong các sự kiện của chương trình Tiếng Anh Tiểu học.

- Quản lý lớp học và tạo môi trường học tập tích cực.

- Giáo viên chủ nhiệm 1 lớp dưới 25 học sinh.

- Học và thực hành các phương pháp giáo dục tiến bộ, như: ELC, 4C, PBL, vv...

CÔNG VIỆC KHÁC

- Hỗ trợ Hoạt động Ngoại khóa và Tư vấn Học sinh

• Hỗ trợ Hoạt động Ngoại khóa: Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện và câu lạc bộ của trường, khuyến khích học sinh tham gia và phát triển kỹ năng ngoài lớp học.

• Tư vấn Học sinh: Cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho học sinh về định hướng học tập và các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu cá nhân và học tập.

- Một số công việc khác theo phân công của Người Quản lý trực tiếp hoặc Ban Giám hiệu/ Hiệu trưởng.