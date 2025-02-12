Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Triển khai hoạt động giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng tại lớp học theo quy trình, quy định và phân công;
Tham gia triển khai/phối hợp triển khai hoạt động sự kiện của lớp, trường và Công ty theo kế hoạch;
Tổ chức, phối hợp tổ chức hoạt động họp phụ huynh theo kế hoạch;
Thực hiện báo cáo, hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu và quy định.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành mầm non hoặc song ngành;
Kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng word, ppp ... thành thạo;
Kỹ năng xây dựng kế hoạch, làm việc nhóm tốt, tinh thần kỷ luật cao;
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, có năng khiếu bộ môn nghệ thuật (hát, múa, vẽ, kể chuyện ...)
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bhxh ngay sau khi kết thúc thử việc, được ký hợp đồng lao động;
Được xét điều chỉnh lương 1 lần/năm;
Được xét trả thưởng theo hiệu quả công việc, thu nhập bình quân năm lên đến 14 tháng lương;
Chính sách phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, ăn trưa, ngày lễ tết ...;
Chính sách ưu đãi học phí cho con cán bộ giáo viên nhân viên từ 60% trở lên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
