Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AVIYANTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: chung cư CT1 B1 khu Đô Thị Xa La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đào tạo tiếng Đức cho học viên trình độ từ A1-B1 sử dụng giáo trình Schritte Plus Neu, từ B1+ đến B2 dùng giáo trình Sicher;

- Tham gia soạn và sử dụng giáo án, đóng góp ý tưởng cho các tài liệu giảng dạy để sử dụng chung tại Trung tâm

- Chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tập tại Trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Đức của các trường ĐH HANU, ULIS, ... Trình độ B2 trở lên, giao tiếp và sử dụng tiếng Đức tốt, phát âm chuẩn;

- Ưu tiên có chứng chỉ tiếng Đức C1 trở lên hoặc tương đương (Test DaF, DSH, telc, ...);

- Ưu tiên có kinh nghiệm luyện thi các dạng đề thi khác nhau (Goethe, telc, ECL, ÖSD, ...);

-Ưu tiên đã có kinh nghiệm giảng dạy, đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức;

- Tâm lý sư phạm và khả năng truyền động lực, cảm hứng cho học sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AVIYANTA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng bậc lương theo trình độ, kinh nghiệm, thời lượng dạy (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn);

- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo Hiểm, lễ tết, sinh nhật, teambuilding, du lịch.... Được đóng Bảo hiểm sức khoẻ hàng năm với hạn mức cao;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình dạy và học toàn diện nhất hiện nay trong lĩnh vực Du học nghề;

- Giáo viên được đào tạo thường xuyên và liên tục, được hỗ trợ vượt trội về trang thiết bị dạy học hiện đại, cùng với đội ngũ Trợ giảng, Giáo vụ, Chăm sóc học viên chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AVIYANTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.