Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực

Có kiến thức vững chắc về chuyên môn và hiểu biết về Chương trình giảng dạy Quốc tế Cambridge;

Luôn tích cực trở thành một thành viên trong cộng đồng học tập chuyên nghiệp và đóng góp vào hành trình của trường nhằm đạt được giải thưởng trường HPL và chứng nhận trường đẳng cấp thế giới;

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian tốt để đáp ứng khối lượng công việc cao;

Có kỹ năng giao tiếp tích cực với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh;

Quản lý lớp học xuất sắc nhằm tạo ra môi trường học an toàn, bao gồm quản lý học sinh và đáp ứng nhiều nhu cầu học tập khác nhau;

Có hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu đánh giá và báo cáo khác nhau cũng như phản hồi hiệu quả và kịp thời cho phụ huynh và học sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp vị trí

Có chứng chỉ giảng dạy phù hợp như CELTA, PGCE, DELTA

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong giảng dạy

Tại TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường sư phạm chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và coi trọng phát triển từng cá nhân.

Được hưởng mức lương cạnh tranh, đảm bảo mọi quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định.

Được đào tạo trong chương trình thường niên: bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, Tiếng Anh, CNTT...

Có cơ hội học tập, giao lưu tại nước ngoài trong các chương trình liên kết của nhà trường với các nước: Đan Mạch, Italia, Anh, Úc, New Zealand, Mĩ, Nhật Bản, Singapore... và các nước Đông Nam Á.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

