Tuyển Giáo viên Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đầu Tư Kỳ Quan Nhỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đầu Tư Kỳ Quan Nhỏ
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đầu Tư Kỳ Quan Nhỏ

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đầu Tư Kỳ Quan Nhỏ

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Dạy các ca dạy tại nhà học sinh theo sự phân công của quản lý, đảm bảo các ca dạy được thực hiện đúng giờ, đều đặn theo chương trình được trung tâm đào tạo
Chủ động chuẩn bị đồ dùng cho các ca dạy
Viết báo cáo sau ca dạy, báo cáo trải nghiệm và báo cáo cuối khóa theo hướng dẫn của quản lý
Thường xuyên cập nhật tình hình học sinh, phản hồi của phụ huynh
Chủ động học tập nâng cao chuyên môn, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn định kỳ do trung tâm tổ chức

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến mầm non, có kinh nghiệm đứng lớp và làm việc với trẻ nhỏ.
Yêu trẻ, tinh thần làm việc tự giác, trách nhiệm
Có phương tiện di chuyển
Ưu tiên các khu vực Cầu Giấy, Hồ Tây, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Tại Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đầu Tư Kỳ Quan Nhỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt, từ 12 - 18 triệu/tháng
Lương theo ca dạy và vẫn đảm bảo lương tối thiểu trong trường hợp không sắp xếp được ca.
Thưởng: ca dạy, tái ký, trải nghiệm dao động từ 200.000 - 2.000.000/tháng
Đóng BHXH ngay sau khi hết thử việc, được đào tạo bài bản về chương trình giáo dục sớm bời chuyên gia giáo dục sớm hàng đầu
Làm việc có đội nhóm, chế độ đãi ngộ minh bạch
Thời gian làm việc linh hoạt, sau khi ký HĐLĐ chính thức chỉ cần đi dạy theo ca được phân công, thời gian trống có thể chủ động làm việc tại nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đầu Tư Kỳ Quan Nhỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đầu Tư Kỳ Quan Nhỏ

Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Đầu Tư Kỳ Quan Nhỏ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 100 Tây Sơn, Quang Trung , Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

