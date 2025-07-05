Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 - 27 đường số 4, khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Thể loại sexydance, K-pop, trend Tiktok,....

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm dạy nhảy số lượng đông

có thể làm full time tại công ty từ 9h - 20h hoặc 4 ngày/tuần

Chịu khó, linh động thích nghi

- Lương: LƯƠNG CƠ BẢN 14-17m

- Có cung cấp chỗ nghỉ cho nhân viên

- Đào tạo: Nâng cao kỹ năng chuyên môn

- Bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước

