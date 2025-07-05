Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry
Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 25
- 27 đường số 4, khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Thể loại sexydance, K-pop, trend Tiktok,....
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm dạy nhảy số lượng đông
có thể làm full time tại công ty từ 9h - 20h hoặc 4 ngày/tuần
Chịu khó, linh động thích nghi
có thể làm full time tại công ty từ 9h - 20h hoặc 4 ngày/tuần
Chịu khó, linh động thích nghi
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: LƯƠNG CƠ BẢN 14-17m
- Có cung cấp chỗ nghỉ cho nhân viên
- Đào tạo: Nâng cao kỹ năng chuyên môn
- Bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước
- Có cung cấp chỗ nghỉ cho nhân viên
- Đào tạo: Nâng cao kỹ năng chuyên môn
- Bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
