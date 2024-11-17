Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Aston làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Aston
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 7, đường Lý Thái Tổ, KDC Hưng Phú 1, KV9, P.Hưng Phú, Q. Cái răng, TP. Cần thơ
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Key Responsibilities:
• Teach English to [children/teenagers/adults/all age groups].
• Create engaging lesson plans tailored to students proficiency levels.
• Provide constructive feedback and track students' progress.
• Foster a positive and inclusive learning environment.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Requirements:
• Native English speaker.
• Bachelor's degree in any field (Education/English preferred).
• TEFL, TESOL, CELTA, or equivalent certification
• Strong communication and interpersonal skills.
Working days:
• Weekday evenings (6.30 - 8.30 pm)
• Weekend mornings (8.00 - 10.00 am)
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Aston Thì Được Hưởng Những Gì
What We Offer:
• Competitive salary or hourly rates.
• Flexible schedules to fit your lifestyle.
• Friendly and supportive work environment.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Aston
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
