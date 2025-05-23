Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH SRIGHT INTERNATIONAL EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SRIGHT INTERNATIONAL EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
CÔNG TY TNHH SRIGHT INTERNATIONAL EDUCATION

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH SRIGHT INTERNATIONAL EDUCATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: SRIGHT Preschool, M1

- 12, Khu Manhattan, Vinhomes Grand Park, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

GIÁO VIÊN CHUYÊN MÔN
Job Description (Mô tả công việc)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Job Requirement (Yêu Cầu)

Tại CÔNG TY TNHH SRIGHT INTERNATIONAL EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

GIÁ TRỊ BẠN NHẬN ĐƯỢC (MÔI TRƯỜNG - PHÚC LỢI NHÂN VIÊN):
1. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hiện đại, tôn trọng, chia sẻ và yêu thương, tiên phong nỗ lực nâng cao vị trí – năng lực – phúc lợi cho nhân sự Mầm non, nơi bạn thỏa sức sáng tạo – nghiên cứu.
2. Thường xuyên được nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng mềm khi tham gia các khóa huấn luyện từ chuyên gia trong và ngoài nước.
3. Chế độ lương thưởng luôn được coi trọng, xem xét để đạt được tốt nhất có thể và luôn đi lên:
+ BHXH, BHYT đóng theo quy định của pháp luật.
+ Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, tăng lương 6 tháng 1 lần.
+ 23 đầu mục thưởng – phúc lợi cho nhân viên trong 1 năm; tổng giá trị phúc lợi nếu hoàn thành tốt các đầu mục công việc và đạt các giải thưởng tháng của nhà trường có thể đạt mức 40 triệu đồng \\năm (chưa tính tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SRIGHT INTERNATIONAL EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SRIGHT INTERNATIONAL EDUCATION

CÔNG TY TNHH SRIGHT INTERNATIONAL EDUCATION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 42 đường 6A, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

