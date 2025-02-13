Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Rowabi Lighting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Level: Senior Full-Time | 100% Remote | Thứ Hai - Thứ Sáu, theo giờ Việt Nam

- Mockup (ghép) đèn mây và đèn hiện đại vào background stock, sử dụng kỹ năng photoshop màu sắc, chất liệu, ánh sáng,… để cho ra một bức ảnh chân thật và hoàn thiện nhất (task này sẽ theo xuyên suốt quá trình làm việc, yêu cầu ứng viên tham khảo list hình ảnh sản phẩm / social của công ty trước khi apply)

- Thiết kế listing sản phẩm để phục vụ khách hàng tại Mỹ và Châu Âu (tham khảo website sản phẩm công ty trước khi apply)

- Sử dụng các tool AI trong photoshop / bất cứ phần mềm AI nào để generate ra được background phù hợp với định hướng hình ảnh của brand.

- Thiết kế hình ảnh banner, video phục vụ cho các kênh website, social media, email và các tài liệu marketing phục vụ cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu.

- Chủ động nghiên cứu idea, đóng góp ý tưởng và phát triển hình ảnh sáng tạo cho từng chiến dịch quảng cáo theo đúng định hướng của brand.

- Phối hợp với các team marketing, growth, sales, design,… để nâng cấp key visuals nhằm đảm bảo các yếu tố graphic của thương hiệu phù hợp với phân khúc cao cấp.