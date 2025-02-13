Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Rowabi Lighting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Rowabi Lighting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Rowabi Lighting
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Rowabi Lighting

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Rowabi Lighting

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Level: Senior Full-Time | 100% Remote | Thứ Hai - Thứ Sáu, theo giờ Việt Nam
Level:
- Mockup (ghép) đèn mây và đèn hiện đại vào background stock, sử dụng kỹ năng photoshop màu sắc, chất liệu, ánh sáng,… để cho ra một bức ảnh chân thật và hoàn thiện nhất (task này sẽ theo xuyên suốt quá trình làm việc, yêu cầu ứng viên tham khảo list hình ảnh sản phẩm / social của công ty trước khi apply)
- Thiết kế listing sản phẩm để phục vụ khách hàng tại Mỹ và Châu Âu (tham khảo website sản phẩm công ty trước khi apply)
- Sử dụng các tool AI trong photoshop / bất cứ phần mềm AI nào để generate ra được background phù hợp với định hướng hình ảnh của brand.
- Thiết kế hình ảnh banner, video phục vụ cho các kênh website, social media, email và các tài liệu marketing phục vụ cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu.
- Chủ động nghiên cứu idea, đóng góp ý tưởng và phát triển hình ảnh sáng tạo cho từng chiến dịch quảng cáo theo đúng định hướng của brand.
- Phối hợp với các team marketing, growth, sales, design,… để nâng cấp key visuals nhằm đảm bảo các yếu tố graphic của thương hiệu phù hợp với phân khúc cao cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Rowabi Lighting Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rowabi Lighting

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Rowabi Lighting

Rowabi Lighting

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25-99 nhân viên

