Tuyển Hành chính nhân sự Chenglovehair làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chenglovehair
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Chenglovehair

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Chenglovehair

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44B ngõ 175 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Các công việc hỗ trợ team:
Hỗ trợ Leader các công việc được giao hoàn thành đúng dealine
Báo cáo công việc trực tiếp với với Leader Hr.
Tuyển dụng
Tiếp nhận kế hoạch tuyển dụng mới hoặc thay thế (nếu có) và triển khai tuyển dụng theo tháng
Chăm sóc, tư vấn ứng viên , phản hồi các kết quả ứng tuyển/phỏng vấn/nhận việc
Tiếp đón ứng viên, chuẩn bị phòng phỏng vấn, in CV ứng viên trước giờ PV
Thực hiện các quy trình tiếp nhận nhân sự mới
Văn hóa doanh nghiệp
Phối hợp với Leader triển khai các hoạt động, sự kiện nội bộ theo timeline để gắn kết nhân viên trong công ty
Phối hợp tổ chức các minigame nội bộ thi đua khen thưởng khích lệ tinh thần phát triển con người và văn hoá doanh nghiệp
Hợp đồng lao động, giấy tờ văn bản, hành chính
Ký cam kết làm việc, hợp đồng thử việc/chính thức cho nhân viên
Soạn thảo các văn bản: quyết định, thông báo,...
Mua sắm các ccdc, tài sản, setup phòng họp, ...
Truyền thông nội bộ
Sáng tạo các video trên kênh tuyển dụng tiktok (đã có sẵn)
Hỗ trợ team Mkt diễn các video trên tiktok (đã có kịch bản)
Công việc khác theo sự phân công của Leader và Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nữ sinh năm từ 2003 – 1997
Yêu cầu 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm vị trí nhân sự
Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Nhân sự, Quản lý lao động, Luật hoặc các chuyên ngành khác
Có khả năng sáng tạo, thích sáng tạo và năng động
Có trách nhiệm và có kiến thức tổng quát tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và thuyết trình tốt.

Tại Chenglovehair Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-12 triệu + PC ăn trưa 30k/bữa + thưởng tuyển dụng (nếu có);
Thử việc: 1 -2 tháng hưởng 85% lương.
Thưởng khác: Thưởng nóng, Thưởng tết dương lịch, thưởng, quà các ngày lễ theo timeline như valentine trắng, đen ( 14/2, 14/3), Quốc tế phụ nữ 8/3, giỗ tổ Hùng Vương 10/03 AL, Quốc tế lao động 30/4, 1/5, Sinh nhật công ty 20/05, Quốc khánh 2/9, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trung Thu 15/08, Giáng Sinh 24/12, Tết Âm lịch ( lương tháng 13 + quà tết), Quốc tế thiếu nhi 01/06 ( Quà cho các con CBNV) ,…
Chế độ phúc lợi khác: Cưới hỏi, Thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,…
1 năm có 12 ngày phép;
Các hoạt động gắn kết: Tiệc nội bộ theo các sự kiện năm như 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, Sinh nhật các tháng, Tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát 2 lần /năm, sinh hoạt tập thể,…
Được chủ động trao đổi, đề xuất kế hoạch, nguyện vọng để phát triển tối đa năng lực làm việc; Được đào tạo phát triển năng lực chuyên môn;
Đánh giá công việc và lương dựa trên hiệu quả công việc, không phụ thuộc vào thời gian
Môi trường làm việc Gen Z năng động, tích cực và không ngừng sáng tạo học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chenglovehair

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chenglovehair

Chenglovehair

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

