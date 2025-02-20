Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D11 - 31 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

a. Hành chính:

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty.

Chuẩn bị và sắp xếp các cuộc họp, sự kiện nội bộ công ty.

Quản lý văn phòng phẩm và các thiết bị văn phòng, đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên.

Tiếp nhận và xử lý các công văn, giấy tờ đến và đi.

Thực hiện các công việc hành chính như đăng ký các thủ tục pháp lý liên quan đến cơ quan nhà nước, nộp bảo hiểm, thuế.

b. Nhân sự:

Hỗ trợ quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và theo dõi ứng viên.

Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự (hồ sơ lao động, hợp đồng lao động, các quyết định liên quan).

Đào tạo hội nhập công ty cho nhân sự mới.

Quản lý chấm công, tính lương, thưởng, phúc lợi cho nhân viên hàng tháng.

Thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT và giải quyết các chế độ liên quan cho người lao động.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ công ty như team building, sinh nhật, sự kiện nội bộ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực hành chính - nhân sự.

Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp và tổ chức công việc tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Hiểu biết cơ bản về Luật lao động, các quy định về bảo hiểm và thuế.

Độ tuổi tuyển dụng từ 22 – 28 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7; Từ 8h -12h và 13h30 - 17h30

Mức lương từ 7 triệu

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Du lịch định kỳ hàng năm cùng với công ty.

Thưởng cuối năm bao gồm tháng 13 tính trung bình theo mức lương hàng tháng.

Sẽ ký hợp đồng vào làm việc chính thức sau 2 tháng thử việc với 85% lương.

Bảo hiểm sẽ được đóng sau 02 tháng làm việc chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.