Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1,Tòa nhà TXT, Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích , Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.
Thực hiện công tác liên quan đến tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc CV, thông báo đến ứng viên,...
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện.
Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc hành chính nhân sự là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí thực tập
Hỗ trợ dấu mộc và các thông tin để làm báo cáo thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được đào tạo các nghiệp vụ liên quan: Hồ sơ nhân sự, HĐLĐ, BHXH,...
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
