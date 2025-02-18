Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK23, Khu nhà ở sông Công, Ngã 5 Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
- Quản lý các văn kiện, hồ sơ, giấy tờ
-
- Quản lý hồ sơ nhân sự và hợp đồng lao động
- Thực hiện công tác hành chính lễ tân
- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự
- Hỗ trợ làm bảng lương, bhxh, truyền thông nội bộ
- Thực hiện các công việc khác từ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 học các chuyên ngành về nhân lực
Có thể làm việc part time hoặc full time
Có khả năng chịu áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.
Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội làm việc chính thức từ công ty sau 2 tháng TTS
Được hưởng các quyền lợi khác
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp vui vẻ và chuyên nghiệp.
Được hướng dẫn và đào tạo để sớm làm quen với công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
