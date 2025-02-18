Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK23, Khu nhà ở sông Công, Ngã 5 Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Quản lý các văn kiện, hồ sơ, giấy tờ

- Quản lý hồ sơ nhân sự và hợp đồng lao động

- Thực hiện công tác hành chính lễ tân

- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

- Hỗ trợ làm bảng lương, bhxh, truyền thông nội bộ

- Thực hiện các công việc khác từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 học các chuyên ngành về nhân lực

Có thể làm việc part time hoặc full time

Có khả năng chịu áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.

Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc chính thức từ công ty sau 2 tháng TTS

Được hưởng các quyền lợi khác

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp vui vẻ và chuyên nghiệp.

Được hướng dẫn và đào tạo để sớm làm quen với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALIBAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin