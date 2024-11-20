Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH TTD ECOM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH TTD ECOM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH TTD ECOM
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH TTD ECOM

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH TTD ECOM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 569 Hải Phòng, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hành chính Nhân sự:
Hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận trong công ty
Cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và theo dõi các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.
Quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản và các thiết bị văn phòng, đảm bảo môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ.
Theo dõi và đặt mua văn phòng phẩm, vật tư và các tiện ích cần thiết cho hoạt động văn phòng.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ và các hoạt động nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.
Chăm sóc khách hàng:
Nhận và xử lý các đơn hàng từ hệ thống.
Quản lý cửa hàng online; cập nhật thông tin sản phẩm; kiểm soát kho hàng và hàng tồn kho.
Giải quyết các vấn đề liên quan tới đơn hàng và khách hàng (đặt hàng, nhận hàng, chất lượng sản phẩm, khiếu nại về sự cố, lỗi, yêu cầu đổi trả hàng...).
Phối hợp và hỗ trợ team hoàn thành các công việc khi có yêu cầu.
Báo cáo công việc và số liệu bán hàng định kỳ theo yêu cầu của quản lý.
Hỗ trợ tạo và xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản của shop.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học. Nam/Nữ nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén học hỏi nhanh.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành chính nhân sự/CSKH.
Khả năng đọc, viết tiếng anh tốt (TOEIC 650 hoặc tương đương)
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Google Sheets..)
Thái độ làm việc tốt, trung thực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Cẩn trọng, tỉ mỉ, kỹ năng giao tiếp khéo léo và khả năng xử lý vấn đề.

Tại Công ty TNHH TTD ECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận.
Tăng lương định kỳ theo năng lực, định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài
Được trang bị thiết bị hiện đại để làm việc như máy tính, laptop,...
Môi trường trẻ trung, năng động và hiện đại.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Tham gia CLB bóng đá công ty hàng tuần.
Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TTD ECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TTD ECOM

Công ty TNHH TTD ECOM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 37/2/6 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

