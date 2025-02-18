Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt
- Hồ Chí Minh: 276
- 278 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh (gần ngã 3 Ung Văn Khiêm và Nguyễn Văn Thương), Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn
Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...
Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của các ngành nghề,....
Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên
Đảm nhận một số công việc của bộ phận lễ tân và hành chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc...
Được hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực tập
Được nhận vào làm chính thức sau khi kết thúc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI