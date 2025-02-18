Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 276

- 278 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh (gần ngã 3 Ung Văn Khiêm và Nguyễn Văn Thương), Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn
Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...
Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của các ngành nghề,....
Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên
Đảm nhận một số công việc của bộ phận lễ tân và hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh các trường ĐH, CĐ
Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập + thưởng bonus
Được đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc...
Được hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực tập
Được nhận vào làm chính thức sau khi kết thúc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt

Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 276 - 278 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

