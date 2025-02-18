Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 276 - 278 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh (gần ngã 3 Ung Văn Khiêm và Nguyễn Văn Thương), Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn

Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...

Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của các ngành nghề,....

Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên

Đảm nhận một số công việc của bộ phận lễ tân và hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh các trường ĐH, CĐ

Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập + thưởng bonus

Được đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc...

Được hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực tập

Được nhận vào làm chính thức sau khi kết thúc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Chuyên Việt

