Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Nha Khoa Thật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi danh sách nhân sự của Công ty; làm hợp đồng lao động khi có yêu cầu; tính lương; tuyển dụng nội bộ

Thu thập, tổng hợp, xử lý các số liệu kế toán: Hóa đơn mua vào - bán ra; phiếu thu - phiếu chi; phiếu xuất - phiếu nhập, cách chứng từ thanh toán,...để ghi chép, hạch toán vào phần mên kế toán.

Nhập - xuất kho. Định kỳ kiểm kê kho, đối chiếu thực tế với số liệu kế toán và báo cáo..

Giao dịch ngân hàng: Lập ủy nhiệm chi thanh toán cho NCC, BHXH,..; rút tiền mặt, hạch toán và lưu trữ các chứng từ sổ phụ, sao kê.

Nhập định mức thành phẩm -> Tính giá thành sản phẩm.

In sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết. Lưu trữ, sắp xếp bảo quản chứng từ sổ sách theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện công việc khác của cấp trên

Độ tuổi dưới 30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định về kế toán

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word...

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

