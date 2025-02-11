Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26B Tân Thới Nhất, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính

Hỗ trợ thực hiện các hoạt động tập thể của công ty: sinh nhật, hội họp, liên hoan tổng kết

Hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân viên, sắp xếp phỏng vấn

Gọi điện thoại sơ vấn ứng viên, phát triển các nguồn tuyển dụng

Một số nhiệm vụ khác trong quá trình thực tập

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: CĐ, ĐH trở lên

Chuyên ngành: quản lý nhân sự hoặc các ngành liên quan

Thời gian thực tập tối thiểu 2 tháng

Hiểu biết về các phần mềm, ứng dụng thiết kế, edit video

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc

Có phụ cấp

Học hỏi và áp dụng các kiến thức lĩnh vực Nhân sự

Phát triển khả năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin