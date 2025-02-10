Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc

• Nắm các thông tin và vị trí tuyển dụng (Có bạn phụ trách tuyển chính)

• Thực hiện chấm công, chốt công và tính lương CBCNV trong Công ty

• Làm việc trực tiếp với Cơ quan BHXH, thực hiện các nghiệp vụ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn cho người lao động

• Lưu trữ hồ sơ nhân viên theo quy định và đảm bảo tính bảo mật.

• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo việc thực hiện đúng chính sách lương, phúc lợi và quy trình.

• Soạn thảo và ban hành chính sách liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn và kinh nghiệm

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc liên quan.

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Yêu cầu về kỹ năng:

• Am hiểu quy định về lao động, BHXH, hành chính nhân sự,...

• Kỹ năng sắp xếp và điều phối công việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty.

• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT và các chế độ phúc lợi người lao động theo quy định.

• Môi trường làm việc thân thiện, giờ giấc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam

