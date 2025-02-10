Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH J.G
- Hồ Chí Minh: 307C Lê Văn Lương, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý toàn bộ công tác hành chính nhân sự của công ty, đảm bảo các hoạt động hành chính và nhân sự diễn ra hiệu quả, đúng quy trình, và phù hợp với chiến lược phát triển công ty.
Tư vấn và xây dựng chiến lược nhân sự: Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, đặc biệt trong ngành xây dựng, cây cảnh, và kiến trúc.
Quản lý đội ngũ nhân sự: Lãnh đạo, giám sát và phát triển đội ngũ nhân viên trong phòng hành chính nhân sự, đảm bảo công việc được triển khai kịp thời và hiệu quả.
Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự như lương thưởng, phúc lợi, bảo hiểm, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.
Quản lý các mối quan hệ lao động: Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu tranh chấp và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ về các hoạt động hành chính, nhân sự và các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhân sự trong công ty.
Tư vấn và hỗ trợ Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến nhân sự, chiến lược quản lý, và tối ưu hóa hiệu quả công việc.
Chỉ đạo các công tác hành chính chung như quản lý văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, và các hoạt động văn hóa công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Kinh nghiệm từ 5-7 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt là trong các công ty hoạt động trong ngành xây dựng, cây cảnh, hoặc kiến trúc quy mô lớn.
Kinh nghiệm từ 5-7 năm
Kỹ năng quản lý xuất sắc, khả năng lãnh đạo đội ngũ, xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự.
Kỹ năng quản lý xuất sắc
Hiểu biết sâu rộng về luật lao động và các quy định liên quan đến nhân sự, bảo hiểm, thuế, và các chế độ phúc lợi.
Hiểu biết sâu rộng về luật lao động
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Khả năng làm việc dưới áp lực cao, đặc biệt là trong môi trường công ty lớn, quy mô.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý nhân sự, Microsoft Office và các phần mềm văn phòng khác.
Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý nhân sự
Có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, năng động và cầu tiến.
Có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH J.G Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo chính sách Công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN full lương).
Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH J.G
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
