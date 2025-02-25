Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN D&D ENGINEERING CONSTRUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Phát hành ĐNTT, theo dõi thu tiền thuê và phí dịch vụ định kỳ hàng tháng, hàng quý của khách thuê văn phòng

2. Lập và xuất hóa đơn đầu ra theo các HĐ cho thuê Công ty đã ký kết với các khách hàng.

3. Tiếp nhận, xử lý và kiểm tra các hồ sơ trình thanh toán trực tiếp từ khách hàng, từ các bộ phận phòng ban nội bộ Công ty.

4. Theo dõi, đối chiếu định kỳ các khoản công nợ phải trả với các nhà thầu phụ, nhà cung.

5. Lập chứng từ UNC cho các khoản thanh toán của Công ty cho thuê văn phòng đối với khách hàng và các khoản thanh toán nội bộ. Phản ánh vào các sổ sách liên quan đến phần hành kế toán hàng ngày và đối chiếu với quỹ tại các hệ thống ngân hàng.

6. Lập và kê khai thuế GTGT, thuế TNCN định kỳ hàng tháng đúng theo thời gian quy định ban hành của cơ quan thuế. Nộp thuế và theo dõi công nợ thuế theo phát sinh kê khai thuế

7. Tổng hợp và lập danh sách khoản nợ của các công ty, đơn vị khách hàng trình hồ sơ thanh toán theo tiến độ hợp đồng, theo công việc thực hiện.

8. Thực hiện lưu trữ các chứng từ, sổ sách, các công văn qui định có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phòng giao phó.

– Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

– Kinh nghiệm: 03 năm trở lên.

– Sử dụng thành thạo Excel, Word. Biết sử dụng các phần mềm kế toán (Fast, Misa,…)

– Trung thực, thẳng thắn

– Nhanh nhẹn, đạo đức tốt, chịu khó làm việc dưới áp lực cao, sức khỏe tốt, có tinh thần cầu tiến.

- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN D&D ENGINEERING CONSTRUCTION Thì Được Hưởng Những Gì

– Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau thời gian thử việc.

– Quà mừng sinh nhật.

– Nghỉ mát hàng năm.

– Sinh hoạt team building.

– Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

– Khám sức khỏe định kỳ.

– Thưởng các ngày lễ trong năm, cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN D&D ENGINEERING CONSTRUCTION

