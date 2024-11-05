Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19A Mai Chí Thọ, An Khánh, Quận 2, TP.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Duyệt phiếu giao hàng mỗi ngày để cập nhật công nợ phải thu lên phần mềm

- Tập hợp đủ số phiếu bán trong ngày, hoàn tất chứng từ nộp về cho quản lý kế toán công nợ

- Đối chiếu và thu hồi công nợ

- Cập nhật tỷ lệ hàng kém chất lượng

- Cập nhật thanh toán chuyển khoản của khách để giảm trừ công nợ

- Hạch toán giảm giá vào phần mềm

- Xuất hóa đơn bán hàng

- Lập hồ sơ đề nghị thanh toán trả lại tiền cho khách hàng (khách chuyển nhầm, khách trả hàng sau khi đã thanh toán...)

- Báo cáo ngày, tuần, tháng

-Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên chuyên ngành kế toán /kiểm toán.

-Sử dụng tốt MS Offices, ưu tiên biết sử dụng phần mềm Bravo.

- Tác phong gọn gàng, trung thực, không nói giọng địa phương khó nghe

THÔNG TIN KHÁC

- Số lượng: 1 (kinh nghiệm ít nhất 1 năm liên quan đến hoạt động cửa hàng bán lẻ)

- Tuổi: 25đến 40

- Giới tính: chỉ tuyển nữ

- Không đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai trong vòng 1 năm, không đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi.

- Làm việc giờ hành chính tại 19A Mai Chí Thọ, An Khánh, Thủ Đức, HCM.

- Lương từ 10-13 triệu, bao cơm trưa, đầy đủ chế độ theo luật lao động.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên chuyên ngành kế toán /kiểm toán.

-Sử dụng tốt MS Offices, ưu tiên biết sử dụng phần mềm Bravo.

- Tác phong gọn gàng, trung thực, không nói giọng địa phương khó nghe

THÔNG TIN KHÁC

- Số lượng: 1 (kinh nghiệm ít nhất 1 năm liên quan đến hoạt động cửa hàng bán lẻ)

- Tuổi: 25đến 40

- Giới tính: chỉ tuyển nữ

- Không đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai trong vòng 1 năm, không đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi.

- Làm việc giờ hành chính tại 19A Mai Chí Thọ, An Khánh, Thủ Đức, HCM.

- Lương từ 10-13 triệu, bao cơm trưa, đầy đủ chế độ theo luật lao động.

Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin