Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 3A.03 – Tầng 3A, Tòa nhà VINA – 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xuất hóa đơn cho khách hàng
- Đối chiếu công nợ theo yêu cầu Công ty với từng khách hàng
- Theo dõi thu chi tiền mặt hàng ngày
- Giao dịch ngân hàng, làm lệnh UNC
- Theo dõi, lưu trữ hợp đồng, chứng từ kế toán một cách hợp lý
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán.
- Kinh nghiệm thực tế ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm làm kế toán công nợ, nắm vững nghiệp vụ kế toán
- Cẩn thận, độ chính xác cao, kiên trì, giao tiếp tốt
- Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo chuyên môn và nâng cao năng lực
- Tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật VN
- Xét duyệt nâng lương hàng năm
- Thưởng các dịp lễ, Tết
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng
- 12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HANS WORLD LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 3A.03 – Tầng 3A, Tòa nhà VINA – 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

