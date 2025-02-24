Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH TM DV Mắt Kính Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 343/51 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

- Thực hiện, đốc thúc, kiểm tra thu hồi công nợ

- Thực hiện chi khi có phát sinh

- Theo dõi, quản lý công nợ khách hàng, cảnh báo công nợ rủi ro kịp thời cho Ban Giám Đốc

- Chuẩn bị công nợ cho sale đi công tác

- Làm báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

- Công việc chi tiết sẽ chia sẻ trong buổi phỏng vấn. Làm việc 8h/ngày, từ thứ 2– thứ 7 hàng tuần.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi : từ 25 tuổi trở lên, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán là một lợi thế.

- Có khả năng thích ứng nhiều môi trường khác nhau, giao tiếp tốt, thái độ tích cực.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, nắm vững chuẩn mực, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, khả năng tổng hợp báo cáo.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

- Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, hòa đồng.

- Thời gian thử việc từ 1-3 tháng tùy năng lực.

- Lịch làm việc từ thứ 2-7

Tại Công ty TNHH TM DV Mắt Kính Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1 / Khi thử việc

- Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa

2 / Khi làm nhân viên chính thức

- Mức lương: Thỏa thuận

- Hình thức trả lương: bằng tiền mặt/ chuyển khoản

- Phụ cấp: Theo qui định của công ty

- Thưởng lễ, tết, phép năm, BHXH,…: Theo qui định công ty

- Chế độ đào tạo: khi có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Mắt Kính Nam Việt

