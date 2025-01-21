Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
- Hồ Chí Minh: 136 Đường D3, KDC Kiến Á, P.Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng hàng hóa.
Theo dõi, cập nhật số liệu hàng tồn kho, báo cáo định kỳ cho cấp trên.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập xuất kho, phát hiện và xử lý các sai lệch.
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.
Phối hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng để đảm bảo quá trình nhập xuất kho diễn ra suôn sẻ.
Quản lý và bảo quản kho bãi, đảm bảo an toàn hàng hóa.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kho, nguyên vật liệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xuất nhập khẩu.
Thành thạo các phần mềm quản lý kho, phần mềm kế toán MISA
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán kho, nguyên vật liệu.
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
