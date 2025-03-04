Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 113 Đặng Thuỳ Trâm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Yêu cầu kế toán kho
- Lập phiếu xuất - nhập kho và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ (hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho)
- Lập các báo cáo hàng tồn kho
- Kiểm tra, đối chiếu, việc ghi chép và nhập dữ liệu vào hệ thống sổ sách của thủ kho, đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. Hàng tháng, phải kiểm kê lại số lượng, chất lượng hàng hóa tồn kho
- Thực hiện các báo cáo (định kỳ/đột xuất) về hàng hóa, nhà cung cấp, công nợ, chi phí, nhập xuất tồn kho,... cho cấp trên. Các công việc khác liên quan số liệu nhà cung cấp
2. Yêu cầu kế toán công nợ nhà cung cấp
- Lập kế hoạch thanh toán nhà cung cấp: Kiểm tra đề xuất thanh toán các nhà cung cấp thuộc bộ phận bán hàng phụ trách.
- Đối chiếu công nợ phải trả và gửi đối chiếu công nợ NCC định kỳ
- Lên lệnh thanh toán cho NCC
3. Yêu cầu kế toán công nợ hệ thống bán lẻ
- Kiểm tra và lập các phiếu xuất kho cho các hệ thống đối tác bán lẻ
- Đối chiếu công nợ với hệ thống bán lẻ và xuất hoá đơn hàng bán
- Kiểm tra và nhập kho hàng bán trả lại, cho mượn, ký gửi, hoàn hàng, đổi trả từ hệ thống bán lẻ
4. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
- Sử dụng tốt máy tính, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và phần mềm kho
- Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc công việc và giải quyết vấn đề
- Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn
- Tư duy chủ động, tinh thần cầu thị và tác phong chuyên nghiệp trong công việc
- Sẵn sàng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng và thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
- Đóng BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định nhà nước
- Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

