Tuyển Kế toán kho Công ty TMSX Hải Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng.

Nhập xuất dữ liệu hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng hóa giữa hệ thống và thực tế.

Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm kê định kỳ, kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Phối hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng để đảm bảo quá trình nhập xuất hàng hóa diễn ra suôn sẻ.

Báo cáo tình hình tồn kho định kỳ cho cấp trên.

Quản lý và giám sát công việc của nhân viên kho (nếu có).

Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý kho, giảm thiểu chi phí.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài cính, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo các phần mềm quản lý kho SAP

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán kho, xuất nhập tồn.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công ty TMSX Hải Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TMSX Hải Nam

