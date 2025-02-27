Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho BENOM (Dự kiến khu Cát Lái Quận 2), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, tổ chức, quá trình xuất hàng, nhập hàng từ kho đến khách hàng, cửa hàng, nhà cung cấp

Thực hiện quá trình xuất hàng, nhập hàng từ kho đến khách hàng, cửa hàng, nhà cung cấp

Kiểm tra, lập và lưu trữ chứng từ, hóa đơn và giấy tờ liên quan khi xuất hàng, nhập hàng

Cập nhật thông tin (về số lượng, mẫu mã ..) và tình trạng hàng hóa trên hệ thống phần mềm quản lý

Tổ chức hệ thống giao hàng bao gồm đội ngũ giao hàng của công ty và các đối tác để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Lập kế hoạch kiểm kê, theo dõi và báo cáo hàng tồn kho, hàng lỗi, hàng kém chất lượng trong quá trình lưu kho và lập kế hoạch xử lý.

Tiếp nhận và xử lý và phản hồi của khách hàng, cửa hàng, nhà cung cấp… liên quan đến đơn hàng.

Các công việc khác theo phân công của Quản lý

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Chuyên ngành Logistics là một lợi thế)

Có đam mê về Nội thất & Nội thất (sẽ được đào tạo về lĩnh vực này nếu bạn không Có kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực này)

Có kỹ năng tổ chức tốt, linh hoạt

Có trách nhiệm trong công việc, kỹ năng quản lý thời gian tốt

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản, tinh thần làm việc nhóm

Lương cơ bản: 10.000.000 - 13.000.000 (gross)

Các khoản phụ cấp khác ngoài lương: Ăn uống, Đi lại (tính theo khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc).

Thử việc 02 tháng; tham gia BHXH, BHYT trên 100% mức lương.

Chế độ Bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24 (Công ty hỗ trợ thêm ngoài BHYT)

Khám sức khoẻ, du lịch định kỳ hàng năm.

Đánh giá tăng lương 1 lần/năm & Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh và thành tích cá nhân

Môi trường ổn định, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

