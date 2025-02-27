Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kohnan Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Kho BENOM (Dự kiến khu Cát Lái Quận 2), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, tổ chức, quá trình xuất hàng, nhập hàng từ kho đến khách hàng, cửa hàng, nhà cung cấp
Thực hiện quá trình xuất hàng, nhập hàng từ kho đến khách hàng, cửa hàng, nhà cung cấp
Kiểm tra, lập và lưu trữ chứng từ, hóa đơn và giấy tờ liên quan khi xuất hàng, nhập hàng
Cập nhật thông tin (về số lượng, mẫu mã ..) và tình trạng hàng hóa trên hệ thống phần mềm quản lý
Tổ chức hệ thống giao hàng bao gồm đội ngũ giao hàng của công ty và các đối tác để đảm bảo hoạt động kinh doanh.
Lập kế hoạch kiểm kê, theo dõi và báo cáo hàng tồn kho, hàng lỗi, hàng kém chất lượng trong quá trình lưu kho và lập kế hoạch xử lý.
Tiếp nhận và xử lý và phản hồi của khách hàng, cửa hàng, nhà cung cấp… liên quan đến đơn hàng.
Các công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Chuyên ngành Logistics là một lợi thế)
Có đam mê về Nội thất & Nội thất (sẽ được đào tạo về lĩnh vực này nếu bạn không Có kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực này)
Có kỹ năng tổ chức tốt, linh hoạt
Có trách nhiệm trong công việc, kỹ năng quản lý thời gian tốt
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản, tinh thần làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000 - 13.000.000 (gross)
10.000.000 - 13.000.000 (gross)
Các khoản phụ cấp khác ngoài lương: Ăn uống, Đi lại (tính theo khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc).
Thử việc 02 tháng; tham gia BHXH, BHYT trên 100% mức lương.
Chế độ Bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24 (Công ty hỗ trợ thêm ngoài BHYT)
Khám sức khoẻ, du lịch định kỳ hàng năm.
Đánh giá tăng lương 1 lần/năm & Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh và thành tích cá nhân
Môi trường ổn định, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 20-02, tầng 20F, cao ốc Bảo Gia, số 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

