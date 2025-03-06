Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2848/3B Khu Phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm soát hàng hóa nhập vào, xuất ra, hàng hoàn trả và số lượng tồn kho tại Tổng kho HCM.
Kiểm tồn định kỳ, tuần, tháng, kiểm tồn phát sinh đột xuất theo yêu cầu cấp trên.
Rà soát nhập xuất tồn thực tế với phần mềm Kế toán và phần mềm bán hàng.
Thu tiền hàng từ nhân viên giao hàng đối chiếu kế toán doanh thu lập báo cáo hàng ngày.
Hạch toán phiếu thu tiền theo đơn hàng trên phần mềm kế toán.
Lập báo cáo theo yêu cầu của Ban giám đốc và Trưởng bộ phận.
Giữ quỹ tiền mặt phục vụ hoạt động thu chi lẻ tại kho HCM. Thực hiện thu chi các khoản nhỏ lẻ trên cơ sở đề nghị tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng của kỹ thuật bảo hành và nhân viên giao hàng.
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ.
Các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.
Có ít nhất kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kế toán kho.
Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa Amis, Excel, Google sheet.
Cần mẫn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Tinh thần trách nhiệm cao, bảo mật thông tin tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10-13 triệu
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định
Cơ chế tăng lương hàng năm theo quy định
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 104 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

