Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2848/3B Khu Phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm soát hàng hóa nhập vào, xuất ra, hàng hoàn trả và số lượng tồn kho tại Tổng kho HCM.

Kiểm tồn định kỳ, tuần, tháng, kiểm tồn phát sinh đột xuất theo yêu cầu cấp trên.

Rà soát nhập xuất tồn thực tế với phần mềm Kế toán và phần mềm bán hàng.

Thu tiền hàng từ nhân viên giao hàng đối chiếu kế toán doanh thu lập báo cáo hàng ngày.

Hạch toán phiếu thu tiền theo đơn hàng trên phần mềm kế toán.

Lập báo cáo theo yêu cầu của Ban giám đốc và Trưởng bộ phận.

Giữ quỹ tiền mặt phục vụ hoạt động thu chi lẻ tại kho HCM. Thực hiện thu chi các khoản nhỏ lẻ trên cơ sở đề nghị tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng của kỹ thuật bảo hành và nhân viên giao hàng.

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

Các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.

Có ít nhất kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kế toán kho.

Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa Amis, Excel, Google sheet.

Cần mẫn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tinh thần trách nhiệm cao, bảo mật thông tin tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10-13 triệu

Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định

Cơ chế tăng lương hàng năm theo quy định

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin