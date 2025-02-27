Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20, đường 58 - AP, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đảm nhiệm vị trí Kế toán kho và công nợ

Kho:

- Quản lý hàng tồn kho.

- Xuất hoá đơn bán hàng.

- Thông báo tình trạng tồn kho cho các bên liên quan.

Công nợ:

- Đối chiếu công nợ, hạch toán bù trừ công nợ... các công việc khác phát sinh

- Báo cáo công nợ.

- Theo dõi và kiểm soát việc thu hồi công nợ phải thu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

- Sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm Excel.

- Chăm chỉ, thật thà, ham học hỏi, chủ động trong công việc.

- Có khả năng giao tiếp tốt.

- Ứng biến, nhanh nhạy trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Toàn thời gian.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ và bảo hiểm hiện hành: BHYT, BHXH, BHTN.

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng Qúy và hàng năm, theo kết quả kinh doanh của bản thân và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.