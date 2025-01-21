Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 142 Tân Thới Hiệp 20, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý tồn kho, xuất - nhập kho.
Quản lý nhà cung cấp, mẫu mã, lô, kệ.
Theo dõi và quản lý tài chính: thu - chi, công nợ bên kho.
Quản lý chấm công nhân viên kho.
Hỗ trợ quản lý đơn hàng Grab ứng tiền.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.
Có kinh nghiệm làm kế toán kho là lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty

Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: S101 Vinhomes Grand Park, P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

