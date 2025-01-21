Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 142 Tân Thới Hiệp 20, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý tồn kho, xuất - nhập kho.

Quản lý nhà cung cấp, mẫu mã, lô, kệ.

Theo dõi và quản lý tài chính: thu - chi, công nợ bên kho.

Quản lý chấm công nhân viên kho.

Hỗ trợ quản lý đơn hàng Grab ứng tiền.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.

Có kinh nghiệm làm kế toán kho là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Kori Beauty

