Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Báo cáo số dư quỹ tiền mặt, ngân hàng, công nợ phải trả hàng tuần theo yêu cầu của người phụ trách, trưởng phòng;

Nhận hồ sơ, hóa đơn đầu vào, kiểm tra, hạch toán đầy đủ mọi nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm Misa;

Hàng tháng kiểm tra, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp. Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán công nợ cho nhà cung cấp;

Hàng tháng tiến hành kiểm kê kho vật tư . Từ đó lên số liệu nhập xuất tồn kho. Lập báo cáo định mức tiêu hao vật tư theo yêu cầu của trưởng phòng;

Hàng tháng hoàn thiện, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán (tiền mặt, ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí,…..);

Hàng tháng hoàn thiện chứng từ, phiếu thu, phiếu chi, trình ký sếp, lưu file chứng từ theo tháng;

Hàng quý, lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định và thời hạn của Tổng cục thuế;

Cuối năm kiểm tra, hoàn thiện số liệu kế toán, chứng từ, sổ sách để phục vụ báo cáo tài chính;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp và Ban Tổng giám đốc hoặc theo quy định khác của công ty đối với vị trí công việc.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về kế toán. Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Đại học Thương Mại, Học viện tài chính, Kinh tế quốc dân;

Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trở lên;

Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa và các phần mềm tiện ích văn phòng phục vụ công việc;

Có trách nhiệm; tác phong làm việc chuyên nghiệp; trung thực, cẩn thận.

Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 10-13triệu (hoặc offer theo năng lực làm việc);

23 ngày nghỉ có lương (12 ngày phép/năm, 11 ngày nghỉ lễ theo Luật);

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết,…;

Thưởng Lễ, Tết… và các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con. Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 1/6, 2/9, Noel…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt

