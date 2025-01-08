Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 100 Lê Đình Lý, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại cơ sở
- Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
- Báo cáo ngày, tháng theo yêu cầu;
- Các công việc khác do quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán;
- Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh;
- Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ, đã từng sử dụng phần mềm kế toán: Misa, fast, ...
- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Chủ động sắp xếp công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8tr-12tr + Thưởng hiệu suất
- Phụ cấp: xăng xe, chuyên cần, thưởng lễ tết theo quy định của công ty
- Tổng thu nhập 10 - 15tr
- Xét tăng lương 2 lần/năm
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
- Tham gia vào các hoạt động phong trào, vui chơi, du lịch thường niên của Công ty.
- Thời gian làm việc 8h00 đến 17h00, Tháng nghỉ 4 ngày (Có thể nghỉ tùy chọn hoặc nghỉ cố định chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - CƠ SỞ HÀ NỘI: Số 1 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội - CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH: 765 Lê Hồng Phong, Quận 10, Tp HCM - CƠ SỞ ĐÀ NẴNG: 100 Lê Đình Lý, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

