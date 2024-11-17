Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 175 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra việc thu ngân, xuất hóa đơn hàng bán ra.

Kiểm tra và xử lý hồ sơ thanh toán của các bộ phận thanh toán

Thực hiện các lệnh Thanh toán online. Giao dịch với ngân hàng

Theo dõi hạch toán các CCDC, hàng hóa, Tài sản nhà hàng.

Hạch toán các hoạt động nhập xuất - nhập liệu vào ra của hàng hóa nhà hàng

Kiểm kê tài sản, hàng hóa, CCDC nhà hàng theo yêu cầu công ty

Báo cáo các công việc theo yêu cầu của công ty, định kỳ ngày/ tháng/ năm

Mua sắm trang thiết bị trong công ty, CCDC cần thiết , cấp phát văn phòng phẩm.

Thanh toán chi phí Văn phòng như: điện, nước, mạng,..

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn!

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy tốt

Giao tiếp tốt, có khả năng đưa ra các vấn đề và định hướng giải quyết vấn đề

Chăm chỉ, chịu khó, không ngại việc

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 8 - 10 triệu

Lộ trình đánh giá: 06 tháng/lần (từ khi chính thức)

Môi trường làm việc năng động, được tạo điều kiện phát triển bản thân và xây dựng lộ trình thăng tiến

Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thưởng đa dạng: Thưởng tháng 13, tết m lịch, thưởng Lễ/Tết, thưởng kinh Doanh cuối năm, nhân viên xuất sắc,...

Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00 từ thứ 2 – thứ 7.

Trà, cà phê, đồ ăn nhẹ free tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin