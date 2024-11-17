Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE
- Hà Nội: 175 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm tra việc thu ngân, xuất hóa đơn hàng bán ra.
Kiểm tra và xử lý hồ sơ thanh toán của các bộ phận thanh toán
Thực hiện các lệnh Thanh toán online. Giao dịch với ngân hàng
Theo dõi hạch toán các CCDC, hàng hóa, Tài sản nhà hàng.
Hạch toán các hoạt động nhập xuất - nhập liệu vào ra của hàng hóa nhà hàng
Kiểm kê tài sản, hàng hóa, CCDC nhà hàng theo yêu cầu công ty
Báo cáo các công việc theo yêu cầu của công ty, định kỳ ngày/ tháng/ năm
Mua sắm trang thiết bị trong công ty, CCDC cần thiết , cấp phát văn phòng phẩm.
Thanh toán chi phí Văn phòng như: điện, nước, mạng,..
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn!
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy tốt
Giao tiếp tốt, có khả năng đưa ra các vấn đề và định hướng giải quyết vấn đề
Chăm chỉ, chịu khó, không ngại việc
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình đánh giá: 06 tháng/lần (từ khi chính thức)
Môi trường làm việc năng động, được tạo điều kiện phát triển bản thân và xây dựng lộ trình thăng tiến
Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ
Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng đa dạng: Thưởng tháng 13, tết m lịch, thưởng Lễ/Tết, thưởng kinh Doanh cuối năm, nhân viên xuất sắc,...
Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00 từ thứ 2 – thứ 7.
Trà, cà phê, đồ ăn nhẹ free tại văn phòng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT TASTE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI