Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 10 Chương Dương Độ, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhận hàng cùng các bộ phận, nhập số liệu vào phần mềm

Check và báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày.

Kiểm soát thu, chi nội bộ

Kiểm soát cost hiện hành, kiểm tra tồn kho, Làm Báo cáo chênh lệch Nguyên Vật Liệu định kỳ hàng tháng & Yêu cầu các Bộ phận vận hành giải trình chênh lệch (Nếu có);

Kiểm tra lại bảng lương từ C&B đã làm, hạch toán chi phí lương & các khoản trích theo quy định;

Kiểm tra và lập các hồ sơ thanh toán trước khi trình ký Kế Toán Trưởng & Ban Giám Đốc;

Nhận, Kiểm tra chứng từ hỏng, hủy từ các bộ phận; Hạch toán khoản phải thu,phải trả của Nhân viên (nếu có) & chuyển HCNS thực hiện;

Chạy giá vốn cuối kỳ, kiểm tra số liệu về Chủng loại, Số lượng & Giá trị các Kho;

Lập báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận, BGĐ

Báo cáo định kỳ công việc hàng tuần hoặc các công việc phát sinh cho Kế Toán Trưởng

Kiểm soát, lưu trữ chứng từ kế toán phù hợp với quản lý ghi Sổ nội bộ;

Các công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng hoặc Ban Giám Đốc;

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán có kinh nghiệm trong ngành F&B là một lợi thế

Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt

Trung thực ,chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 Thứ 2- Thứ 7

Thời gian làm việc:

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 9.000.000 – 12.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin