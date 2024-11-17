Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NPT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NPT

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NPT

Mức lương
5 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TÒA NHÀ ICON4 TOWER 243A LA THÀNH, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 5 - 25 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán doanh thu và bán hàng theo quy định của công ty.
Theo dõi, kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán liên quan đến doanh thu và bán hàng.
Lập báo cáo doanh thu, báo cáo bán hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin và dữ liệu cần thiết cho công việc kế toán.
Cập nhật và quản lý dữ liệu kế toán trên hệ thống phần mềm kế toán của công ty.
Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình kế toán doanh thu và bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
C
Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản và các quy định về kế toán doanh thu và bán hàng.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...)
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NPT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NPT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Icon 4 Tower, 243a La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

