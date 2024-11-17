Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.
- Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán.
- Lập các hoá đơn bán hàng, phiếu thu, chi.
- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
- Lập các báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi từ 22-28
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán các trường đại học.
- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, và yêu thích công việc kế toán.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và phần mềm kế toán (Misa, SAP, ...).
- Chấp nhận tuyển sinh viên mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm
- Làm giờ hành chính (từ thứ 2 đến sáng thứ 7).

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệm, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.
- Lương tháng 13 và thưởng KPIs theo chính sách công ty
- Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc
- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Chính sách nghỉ mát hè/ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể mang đậm chất văn hóa đặc sắc FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

