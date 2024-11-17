Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 14 đường Nông Quốc Chấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Phân tích, tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ.

Quản lý chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Tham gia vào các công tác kiểm kê tài sản, hàng tồn kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Hỗ trợ trong việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí kế toán nội bộ.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản: thuế, chi phí, tài sản cố định, công nợ...

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ đến 10.000.000đ

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

