Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

Kế toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 14 đường Nông Quốc Chấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Phân tích, tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ.
Quản lý chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.
Tham gia vào các công tác kiểm kê tài sản, hàng tồn kho.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.
Hỗ trợ trong việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí kế toán nội bộ.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản: thuế, chi phí, tài sản cố định, công nợ...
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ đến 10.000.000đ
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN DK AN TOÀN VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33, Ngõ 58, Đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252021
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT COM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Giao dịch quốc tế 2Buy làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP Giao dịch quốc tế 2Buy
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Flying Whales làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Flying Whales
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh
9 - 9.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA Pro Company
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT COM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Laptop Đức Tâm
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm